Öğrenciler arasında ormanlık alanda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Öğrenciler arasında ormanlık alanda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Öğrenciler arasında ormanlık alanda bıçaklı kavga: 2 yaralıİSTANBUL - Bakırköy'de bulunan ormanlık alanda öğrenciler arasında kavga çıktı.

28.10.2019 17:40
Öğrenciler arasında ormanlık alanda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Öğrenciler arasında ormanlık alanda bıçaklı kavga: 2 yaralı

İSTANBUL - Bakırköy'de bulunan ormanlık alanda öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada öğrenciler çeşitli yerlerinden bıçaklanırken, orman içerisine ambulansla giremeyen sağlık ekipleri yaralılara koşarak ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, Bakırköy Basınköy Mahallesi Atatürk Ormanı içerisinde öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada iki öğrenci çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ambulansla ormanın içine giremeyince yaralılara ulaşmak için koşarak gitti. 3 yerinden bıçak darbesi alan Eren B. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Öğrenciler arasında ormanlık alanda bıçaklı kavga: 2 yaralı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.