Son dakika: Öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi! 103 öğrenci hastanelik oldu
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Son dakika: Öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi! 103 öğrenci hastanelik oldu

Çorum'dan gelen son dakika gelişmesine göre Osmancık'ta öğrenci yurdunda kalan 103 öğrenci ilk belirlemelere göre karbonmonoksitten zehirlendi. 5 öğrencinin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin yapıldığı öğrenildi.

12.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:05
Son dakika: Öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi! 103 öğrenci hastanelik oldu

'ta öğrenci yurdunda kalan 103 öğrenci ilk belirlemelere göre karbonmonoksitten zehirlendi.

'un Osmancık ilçesinde çok sayıda öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edildi. Osmancık'ta bir öğrenci yurdunda kalan yaklaşık 103 öğrenci zehirlenme şikayeti ile hastanelere sevk edildi.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Karbonmonoksitten kaynaklandığı düşünülen zehirlenme vakaları üzerine öğrencilerden 20'si Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 5 öğrencinin ise yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi. Zehirlenme vakası üzerine Sağlık Müdürlüğü'nün yanı sıra hastanede görev yapan hekimler acil müdahaleye çağrıldı.

ÇORUM VALİSİ: 5 ÖĞRENCİ YOĞUN BAKIMDA

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, olayı doğrularken 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle Osmancık ve Çorum'da tedavi altına alındıklarını, 5 öğrencinin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin yapıldığını söyledi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Son dakika: Öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi! 103 öğrenci hastanelik oldu
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