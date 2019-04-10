Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!

Sakarya Üniversitesi Turizm Fakültesi Sapanca Yerleşkesi öğrencileri, kampüsteki polislerin polis haftasını kutlamak amacıyla sürpriz bir program hazırladı.

KENDİLERİNİ POLİSE İHBAR ETTİLER

Kantinde toplanan öğrenciler, şaka amaçlı kendi aralarında kavgaya tutuştu. Kavga ihbarının ardından kantine gelen polisler, öğrencileri ayırmak için büyük çaba sarf etti. Şaka amaçlı kavgayı bir süre daha sürdüren öğrenciler polislere durumu açıkladı. Öğrencilerin şakası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen polisler, pasta ikramıyla keyifli anlar yaşadı. Üniversite öğrencileri o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada yayınladılar.