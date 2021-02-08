Öğr. Gör. Dr. Gökhan Tımaç'ın buluşu patent aldı
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Öğr. Gör. Dr. Gökhan Tımaç'ın buluşu patent aldı

08.02.2021 20:54 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:58
Öğr. Gör. Dr. Gökhan Tımaç'ın buluşu patent aldı

YALOVA Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Dr. Gökhan Tımaç'ın buluşu 'İncelemeli Patent' olarak tescillendi.

YALOVA Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Dr. Gökhan Tımaç'ın buluşu 'İncelemeli Patent' olarak tescillendi.

Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Dr. Gökhan Tımaç'ın 'EPDM Kauçuk Koruyucu Yapılanması' başlıklı buluşu 2015/17726 numarası ile 'İncelemeli Patent' olarak tescil edildi. Özellikle taşımacılık sektöründe altyapı olarak kullanılan metal bağlantı elemanları ile montajlanan ahşap malzemenin deforme olmasını engelleyen bir koruyucu yapılanma olan 'EPDM Kauçuk Koruyucu Yapılanması' başlıklı buluş, ahşap malzemeye metal sac levha ile bağlantı elemanı arasına konumlandırılmış ve üzerinde oluşturulmuş özel boşluklu tasarımı sayesinde bağlantı elemanının ahşap malzemeyi deformasyona uğratmasını engelleyen bir malzeme içeriyor. 


Öğr. Gör. Dr. Gökhan Tımaç'ın buluşu patent aldı
Öğr. Gör. Dr. Gökhan Tımaç'ın buluşu patent aldı
Öğr. Gör. Dr. Gökhan Tımaç'ın buluşu patent aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

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