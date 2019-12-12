Oğlunun 'Şehitlik' unvanını 5 yıl sonra alabildi

12.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:06

Hakkari'de vatani görevini yaptığı sırada intihar ettiği belirtilen Harun Arslan'ın babası İhsan Arslan, "Bunu yapacak bir sebep olmadığını yaşantı itibari ile hayat konusuna bakış şekli ile, anne babadan almış olduğu terbiye, inanç tam olduğu için böyle bir ihtimal veremedik. 5 yılı dolduran bir süre de olsa çocuğumun intihar etmediğini mahkeme kararıyla kesinleştirmiş bulunuyoruz" dedi.



2015 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova karakolunda intihar ettiği belirtilen 21 yaşındaki Harun Arslan, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, acı haberi alan baba İhsan Arslan, "15 Mart 2015 de bize bir acı haber geldi, yavrumuzun vurulduğunu söylediler ve vurulma sebebini de intihar olduğunu söylediler. Tabi bu intihar kelimesini duyunca daha da çok yıkıldık çünkü yavrumuzun böyle bir şey yapmayacağını, bunu yapacak bir sebep olmadığını yaşantı itibari ile, hayat konusuna bakış şekli ile, anne babadan almış olduğu terbiye, inanç tam olduğu için böyle bir ihtimal veremedik" dedi.



"Genelkurmay'ın izini ile Hakkari Şemdinli'de vurulduğu yere kadar gittik ve çocuğumun intihar etmediğini, öyle bir yerde edemeyeceğini düşünerek yasal işlemler başlattık" diyen İhsan Arslan, "Yasal işlemler başlayınca intihar kelimesi kaldırılarak sebebi belli olmayan nedenlerle diye ifadeler verildi. Kısa bir süre sonra terhis olan askerlerin vermiş olduğu ifadelerle mahkemeyi devam ettirdik. Allah'ıma çok şükürler olsun ki ben yavrumun bu şekilde intihar etmediğini bilerek yola çıktığım davada, 5 yılı dolduran bir sürede olsa çocuğumun intihar etmediğini mahkeme kararıyla kesinleştirmiş bulunuyoruz" diye konuştu.



Baba İhsan Arslan, "Tabi bu tugay komutanının ve askeri savcılarının bilgileriyle bizleri oyaladılar ama ben yılmadım, zamanı geldi ekmeğe muhtaç oldum ama hiç bir zaman yılmadan, en ufacık bir tereddüt duymadan mücadelemi devam ettirdim. Ben yavrumu vatan, millet, bayrak aşkıyla yetiştirdim. Sadece şu kimliği benden esirgemek için, ben baştan şu kimliği alabilseydim ilk ölüm haberinde ben 5 yıldır acılar çekmezdim, acabalarla uğraşmazdım yinede hamd olsun adalete güvendim, Allah'a güvendim ve sonunda bir karara bağlandı şehitlik ünvanını aldım. Bununla acılarım biraz da olsa dindi şu anda onun gururu içerisindeyim. Bu arada devlet büyüklerimizin vede adaleti temsil eden bazı inançlı kişilerin, inancını yitirmeden kendileri adalet neyse uyguladılar ve bunu sonuna erdirdiler bundan dolayıda Türkiye Cumhuriyeti adaletine çok teşekkür ediyorum, devlet büyüklerine de çok teşekkür ediyorum. Bilhassa İçişleri Bakanlığımızın gayret ve çabalarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Develi Kaymakamı Murat Duru da verilen karar sonrasında şehit Harun Arslan'ın ailesine ziyarette bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA