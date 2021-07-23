Oğlunun karıştığı kavgayı ayırmaya çalışırken öldürülen baba defnedildi
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Oğlunun karıştığı kavgayı ayırmaya çalışırken öldürülen baba defnedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Oğlunun karıştığı kavgayı ayırmaya çalışırken öldürülen baba defnedildi Gaziantep'te oğlunun iş arkadaşıyla ettiği kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada bıçaklanarak öldürülen 5 çocuk babası Yusuf Deveci'nin cenazesi ailesine teslim edildi.

Oğlunun karıştığı kavgayı ayırmaya çalışırken öldürülen baba defnedildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te oğlunun iş arkadaşıyla ettiği kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada bıçaklanarak öldürülen 5 çocuk babası Yusuf Deveci'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Aileye teslim edilen cenaze Nizip'te defnedildi.

Nizip Merkez'de bir dönercide çalışan Ali Osman Deveci husumetli olduğu iş arkadaşı Harun Ekinci ile akşam saatlerinde iş çıkışı tartışmaya başladı. Sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönerken Ali Osman Deveci babası Yusuf Deveci'yi arayarak olay yerine çağırdı. Olay yerine gelerek kavgayı ayırmaya çalışan Yusuf Deveci kavga sırasında Harun Ekinci tarafından bıçaklandı. Talihsiz baba kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan baba Deveci, hastanede hayatını kaybetti.

Otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan baba Deveci'nin cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Aileye teslim edilen cenaze Nizip İlçe Mezarlığına defnedildi.

Polisin olay sonrası gözaltına aldığı Ekinci'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Oğlunun karıştığı kavgayı ayırmaya çalışırken öldürülen baba defnedildi
Oğlunun karıştığı kavgayı ayırmaya çalışırken öldürülen baba defnedildi
Oğlunun karıştığı kavgayı ayırmaya çalışırken öldürülen baba defnedildi
Oğlunun karıştığı kavgayı ayırmaya çalışırken öldürülen baba defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

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