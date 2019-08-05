Oğlunun eline silah verip fotoğrafını çeken Kaya Çilingiroğlu, sosyal medyada linç edildi
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, oğlunun eline silah verip çektiği fotoğrafı paylaşınca sosyal medyada linç edildi.
Geçtiğimiz ay moda danışmanı sevgilisi Seda Sevin'den ayrılan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Çocuklarına olan düşkünlüğü paylaşımlarına da yansıyan Çilingiroğlu'nun son paylaşımı ise takipçilerinin hoşuna gitmedi.
PAYLAŞIMIYLA LİNÇ EDİLDİ
Feraye Tanyolaç'tan bir erkek çocuğu babası olan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla adeta linç edildi.
ELİNE SİLAH VERİP FOTOĞRAFINI ÇEKTİ
OğluHüseyin Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile sıklıkla vakit geçirmeye çalışan Kaya Çilingiroğlu, son paylaşımında oğlunun eline silah verip çektiği fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri Çilingiroğlu'na, "Sen nasıl bir babasın" yorumları yapıldı.
PAYLAŞIMINI KISA SÜREDE SİLDİ
Instagram hesabından oğlunun bu fotoğrafını paylaşan Kaya Çilingiroğlu, kısa sürede gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.
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Çocuk yetiştirmek kolay değil. Ancak yapılan bu hareket çocuklar üzerinde psikolojik travmalar meydana getirebilir. Önlemini alamayabilirsiniz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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gayet doğalCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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SENİN GİBİ HANZOLARA DOĞAL GELMESİ NORMAL.Yayından Kaldır
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Türkiye de milyoner sayısı neden bu kadar yüksek belli bir tayfa kaymağını yiyor ülkenin geri kalanda otursun mücadele etsin ekmek parası içinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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karadenizli adam ne var budaCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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bu adama hastayım. hülya avşar gibi güzel bir kadından nasıl ayrılabildiniz diye sorduklarında ''her gün her gün görünce güzelliğin anlamı kalmıyor'' demişti. kısaca alfa erkeği o!!!! helal!!! her gün kurufasulye yenmez. güzellik geçici erkeklik kalıcıCevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
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İzmir İstanbul Otoyolu 8, 5 saatten 3, 5 saate düştü ama gidiş dönüş parası 512, 00 TL düşmedi nedense. Maddiyattan dolayı fazla kullanan sürücü olmazCevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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alakasız yorum yapana az bile2 Yayından Kaldır
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Racon dilinde, ''her türlü atarım var'' akıllı olun mesajını veriyor Kaya Bey. . Mermisi fazla olan kazanır Kaya bey. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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hazır para yi, yenlerin zevki bu heralde. o stetiği çekemezsen adamın aklını alırlar kaya efendiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır