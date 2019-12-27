Oğlu Karan'a reklam teklifi yağan Burak Özçivit ilk kez konuştu

27.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:21

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde başrol oyanayan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit,önceki gün Maslak'ta yol kenarında pilav yerken görüntülendi. keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu şimdilerde reyting rekorları kıran dizisiyle ilgili "Dizimiz iyi gidiyor, dublajdan çıktım şimdi. Biraz hastalık var, sesim de kötü. Kusura bakmayın" şeklinde konuştu. Özçivit, oğlu Karan'a gelen reklam teklifleri hakkında ise konuşmaktan kaçındı.

BEĞENİ REKORU KIRMIŞTI

Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde 8 aylık oğulları Karan'ın ilk kez sosyal medya hesabından paylaşmış, minik Karan'ın fotoğrafı beğeni rekoru kırmıştı.

"ŞİMDİ KONUŞMAM DOĞRU DEĞİL"

Fahriye Evcen'in Karan'la sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın çok beğenildiği hatırlatılan Özçivit, "Herkese çok teşekkür ederim, sağ olsunlar" dedi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Karan'a gelen reklam teklifleri sorulunca oyuncu, "Bunlarla alakalı şimdi konuşmam doğru değil" açıklamasını yaptı.

KONUŞMAKTAN ÇEKİNDİ

"Karan'la teklif gelse, kamera karşısına geçer misiniz?" sorusuna Özçivit, "Bununla alakalı bir şey söylemem" yanıtını verdi. İddialara göre yabancı bir oyuncak markası, reklam filminde oynaması için Karan bebek için Özçivit ailesine 1 milyon TL'lik reklam teklifinde bulunmuştu.