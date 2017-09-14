Öğle Bülteni

Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Günün gelişmelerini sizin için derledik.

Dışişleri: IKYB mutlaka bir bedeli olacağını dikkate almalı

Ankara - Dışişleri Bakanlığı, Irak Temsilciler Meclisi'nin, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunun yasa dışı olduğu ve bu girişimin reddedildiği" yönünde aldığı kararın memnuniyetle karşılandığını açıkladı.



Kuala Lumpur'da yatılı okulda yangın: 25 ölü

Kuala Lumpur - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir dini okulda çıkan yangında çoğu öğrenci en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Semih Saygıner'e hırsızlık şoku

Muğla - Bodrum'a taşınan ünlü bilardocu Semih Saygıner'in evine hırsız girdi. Saygıner evde uyurken yaşanan olayda, ünlü bilardocunun değerli eşyaları çalındı.



Cip otizmli çocuğa böyle çarptı

İstanbul - Maltepe'de bir anda yola çıkan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğuna, hızla gelen bir cip çarptı.



Torununa tuvaletini yaptırırken aracın altında kaldılar

Hubei - Çin'de benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Ardından meydana gelen kazadaysa biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)