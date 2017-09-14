Öğle Bülteni

Günün gelişmelerini sizin için derledik.



Dışişleri: IKYB mutlaka bir bedeli olacağını dikkate almalı



Ankara - Dışişleri Bakanlığı, Irak Temsilciler Meclisi'nin, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunun yasa dışı olduğu ve bu girişimin reddedildiği" yönünde aldığı kararın memnuniyetle karşılandığını açıkladı.



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Kuala Lumpur'da yatılı okulda yangın: 25 ölü



Kuala Lumpur - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir dini okulda çıkan yangında çoğu öğrenci en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



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Semih Saygıner'e hırsızlık şoku



Muğla - Bodrum'a taşınan ünlü bilardocu Semih Saygıner'in evine hırsız girdi. Saygıner evde uyurken yaşanan olayda, ünlü bilardocunun değerli eşyaları çalındı.



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Cip otizmli çocuğa böyle çarptı



İstanbul - Maltepe'de bir anda yola çıkan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğuna, hızla gelen bir cip çarptı.



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Torununa tuvaletini yaptırırken aracın altında kaldılar



Hubei - Çin'de benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Ardından meydana gelen kazadaysa biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.



(İHA)