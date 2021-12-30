Öfkeli koca dehşet saçtı: Eşinin lüks otomobilini pert etti - Haberler
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Öfkeli koca dehşet saçtı: Eşinin lüks otomobilini pert etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşiyle telefonda tartıştıktan sonra deliye dönen koca, eşinin lüks otomobilini tabanca kabzası ve elleriyle parçaladı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşiyle telefonda tartıştıktan sonra deliye dönen koca, eşinin lüks otomobilini tabanca kabzası ve elleriyle parçaladı. Ardından sokaktan ayrılan koca, kısa bir süre sonra sokağa tekrar gelerek kendi arabasıyla otomobile çarptı. Lüks otomobilde büyük hasar oluşurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Gökhan S. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Damla S.'nin evinin önüne geldi. Sokakta telefondan eşi ile tartışan şahıs, bir süre sonra sinir krizi geçirirdi. Damla S.'ye ait park halindeki aracı gören Gökhan S., tabancanın kabzası ile aracın camına vurmaya başladı. Öfkesini alamayan şahıs, aracın yan aynalarını kırdıktan sonra eliyle otomobilin tamponunu söktü. Olaydan sonra cipine binen öfkeli koca, sokaktan ayrıldı. Öfkeden deliye dönmüş adam ilerleyen dakikalarda ise yine sokağa gelerek arabası ile eşinin park halindeki aracına çarpıp olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli eşi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede Gökhan S. yakalanırken, eşi Damla S.'nin şikayetçi olduğu öğrenildi.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/ İHA)

Öfkeli koca dehşet saçtı: Eşinin lüks otomobilini pert etti

Öfkeli koca dehşet saçtı: Eşinin lüks otomobilini pert etti

Öfkeli koca dehşet saçtı: Eşinin lüks otomobilini pert etti

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