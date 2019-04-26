Öfkeli Kadın, Eve Eli Boş Gelen Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü

3:

ALLAH CEMAATE BAKMAZ, KURAN OKUYUP ADAM GIBI ADAM OLDUN MU DER. AYRICA ALLAH ILE KUL ARASINA NE CEMAAT NE BIR BASKASI GIREBILIR. SENI KURTARACAK ALLAH, TIR CEMAATIN DEGIL. . . . EN BÜYÜK VELI ALLAH, TIR.