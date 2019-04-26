Öfkeli Kadın, Eve Eli Boş Gelen Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü
Çin'de kocasına akşam eve gelirken tavuk almasını söyleyen kadın, kocası eve eli boş gelince çiftin arasında tartışma çıktı. Kadın, mutfaktan aldığı bıçakla kocasını defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Çin'in Anhui eyaletinde bir kadın, kocasına akşam eve geldiğinde tavuk almasını söyledi. Eve gelen koca, tavuk almayı unutunca aralarında tartışma çıktı. Kadın, kocası defalarca bıçaklayarak öldürdü.
KOCASINI VAHŞİCE KATLETTİ
Çin medyasının aktardığına göre Luo isimli kadın, kocası Wu Shouchun'a akşam eve gelince akşam yemeği için tavuk butu almasını söyledi. Koca, eve eli boş gelince çiftin arasında tartışma çıktı. Luo, mutfaktan aldığı bıçak ileönce kocasını karnından bıçakladı daha sonra boğazını keserek öldürdü.
ODAYA GİREN KAYINVALİDE, OĞLUNU KANLAR İÇİNDE BULDU
Öldürülen kocanın kuzeni Anhui, kuzeni ile evlendikten sonra Lou'nun sürekli kocasına hakaret edip dövmesine rağmen kuzenin kendisine bir karşılık vermediğini söyledi.
Karısının öldürdüğü Wu'nun annesi, banyoda olduğu sırada torunun çığlıklarını duyduğunu koşarak banyoda çıkıp mutfağa gittiğinde oğlunu kanlar içinde gördüğünü söyledi.
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KADIN MİLLETİNE LANET OLSUNCevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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çözüm islamda yol da başka ülkelerin haline görüyorsunun karısı kocasını tavuk getirmedin diye öldürüyor. ülkemizde bir çok zatı muhterem var ve camaatleriyle ülkemiz ve halkımız için dua ediyor o yüzden çok şanslı bir ülkede yaşıyoruz , camaate olmayanın klavuzu şeytandırCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır3: ALLAH CEMAATE BAKMAZ, KURAN OKUYUP ADAM GIBI ADAM OLDUN MU DER. AYRICA ALLAH ILE KUL ARASINA NE CEMAAT NE BIR BASKASI GIREBILIR. SENI KURTARACAK ALLAH, TIR CEMAATIN DEGIL. . . . EN BÜYÜK VELI ALLAH, TIR.Yayından Kaldır
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Türkiye de olsa beni dövüryordu der beraat ederdiCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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İnsan tavuk almayı unuturmu la, tavuk yoluna gitti adamCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır