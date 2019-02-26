Öfkeli Eş, Kocasını Ve Sevgilisini Sokak Ortasında Teşhir Etti

Çin'in Guizhou eyaletinde meydana gelen olayda bir kadın kocasını sevgilisiyle yatakta yakaladıktan sonra sokak ortasında çırılçıplak ağaca bağlayarak teşhir etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı dağıttıktan sonra adamı ve sevgilisini polis merkezine götürdü.

KOCASINI TAKİP EDİP YAKALADI

Kadın ve adamı ifadeleri almak için polis merkezine götürüldü. Olay ile ilgili açıklama yapan güvenlik kaynakları, kadının kocasının kendisini aldattığından şüphelenince, kocasını takibe alıp sevgilisi ile yakaladıktan sonra böyle bir cezalandırmaya başvurduğunu söyledi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.