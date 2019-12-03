: Of Aman Nalan'dan çocuk itirafı: İyi bir anne olabileceğimi düşünmedim

03.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:36

Of Aman Nalan olarak tanınan Nalan, 5 yıl aradan sonra önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Gecede hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Nalan, ilginç bir çocuk çıkışında da bulundu.

"İYİ ANNE OLABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEDİM"

Özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlatan Nalan, evlilik sahibi olmakla alakalı sorular için "Bekarlık sultanlık. Aşk acısı güzel beste yaptırıyor. Mevlam yazdıysa olur tabii ama benim öyle bir düşüncem yok. Çocuk isteğim de hiçbir zaman olmadı. İyi bir anne olabileceğimi düşünmedim. Endişeli bir tipim, çocuk yetiştiremem gibi geldi." dedi.

NALAN KİMDİR?

Tam adı Emine Nalan Tokyürek olan Nalan Tokyürek, 15 Kasım 1973 tarihinde Eskişehir'de polis bir baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü kızları olarak dünyaya geldi. 1984 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi, Kanun öğrencisi olarak ortaokula başladı. Lise ve üniversite öğrenimine de aynı okulda şan bölümü öğrencisi olarak devam etti. Klasik Türk Müziği eğitimini bu okulda tamamladı. Daha üniversitede öğrenciyken, okul arkadaşlarından kurulu bir grupla Beşiktaş'ta bir mekanda yaptığı programlarla İlk sahne deneyimini kazandı.

İlk albüm, 1994'te "OF AMAN" adıyla piyasaya çıktı. 800.000'lik satışla o dönemde çıkan albümler içinde en başarılı albüm oldu. Akıllarda albümünün adıyla bütünleşerek, 'Of Aman Nalan' olarak kaldı ve öyle tanındı.

1994 ile 2000 yılları arası haftanın her günü sahneye çıkan Nalan, alerjik astımı ortay çıkınca doktorların uyarısınca sahne dünyasına veda etmek zorunda kaldı.

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