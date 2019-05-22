Ödüllü Piyanist, Çorum'da Traktör Römorkunda Konser Verdi

Çorum'un İskilip ilçesinde "19 Mayıs 1919 Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılı Anısına" düzenlenen programda ünlü piyanist Tofig Shikhiyev, traktör römorku üzerinde unutulmaz bir konser verdi. Ünlü piyanist, konser alanına traktör römorku üzerinde piyano çalarak gelmesi, izleyicilerin beğenisini topladı.

İskilip Kaymakamı B. Bestami Alkan'ın girişimleriyle "19 Mayıs 1919 Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılı Anısına" düzenlenen programa sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Program kapsamında ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, traktör römorku üzerinde konser verdi.

TRAKTÖR RÖMORKU ÜZERİNDE PİYANO ÇALDI

İlçeye bağlı Yalak köyünde bulunan tarihi 300 yıla dayanan Tarihi Su Değirmeni önünde verilen konsere ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev traktör römorku üzerinde piyano çalarak geldi. Shikhiye'in traktör üzerindeki resitali davetlilerin ilgisini çekti. Tarihi değirmende düzenlenen iftar yemeğinin ardından sahneye çıkan ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, birbirinden güzel eserleri icra ederken, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

KAYMAKAM TEŞEKKÜR ETTİ

İskilip Kaymakamı B. Bestami Alkan, Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle düzenledikleri etkinlikte piyanist Tofig Shikhiyev'i İskilip'te ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

ONUR DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev de böyle tarihi bir mekanda konser vermekten onur duyduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA