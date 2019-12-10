Ödüllü eserlerin yer aldığı "piyanolu dörtlüler" albümü çıktı

10.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:12

İstanbul ve ülkemizin müzik yaşamına önemli katkılar sunan Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nın organize ettiği "Ulusal Beste Yarışması 2019"da ödül alan bestecilerin eserleri "Piyanolu Dörtlüler" adlı albümde toplandı. Kadıköy Belediyesi'nin katkılarıyla Lila Müzik tarafından çıkan albümde Doğaç İşbilen, Recep Gül, Mustafa Kemal Saydam ve Yusuf İzzeddin Mesçi'nin eserleri yer alıyor.

Müzik repertuvarını zenginleştirmek ve genç Türk bestecilerini teşvik etmek amacıyla, 35 yaş altındaki bestecilerin davet edildiği yarışmanın ödülleri Şubat ayında yapılan törenle sahiplerine verildi. Final gecesinde, jüri birinciliği Doğaç İşbilen'in Piyanolu Dörtlü'süne, ikinciliği ve Seyirci Özel Ödülü Recep Gül'ün Yolculuk adlı eserine, üçüncülüğü Mustafa Kemal Saydam'ın Üç Renk'ine, mansiyon ödülünü ise Yusuf İzeddin Mesçi'nin Firuze başlıklı eserine verdi. Albümde eserler, ülkemizin önde gelen usta yorumcuları Özcan Ulucan (keman), Ulrich Mertin (viyola), Ozan Evrim Tunca (viyolonsel) ve Birsen Ulucan (piyanist) tarafından yorumlandı.

Yarışmaya katılan eserler, klasik müzik dünyamızın önde gelen isimlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. Jüride piyanist Ayşegül Sarıca, Gülsin Onay, besteci-müzikolog -müzik teorisyeni Yalçın Tura, keman sanatçısı Cihat Aşkın, besteci Oğuzhan Balcı,Turgay Erdener ve Özkan Manav yer aldı.

"Piyanolu Dörtlüler" albümünün kayıtlarını Can Aykal, tasarımını Gözde Oral yaparken, kitapçıktaki fotoğraflar Emre Başak'a ait. Kadıköy Belediyesi tarafından önemli bir kültür hizmeti olarak yayınlanan "Piyanolu Dörtlüler" albümüne müzik marketlerden ve dijital platformlardan ulaşılabilir.

Kaynak: Bültenler