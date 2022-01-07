Ödeşme Zamanı filmi oyuncuları kim? Ödeşme Zamanı filmi konusu, oyuncuları ve Ödeşme Zamanı özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Ödeşme Zamanı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ödeşme Zamanı filmini izleyecek olanların merak ettiği Ödeşme Zamanı konusu nedir, Ödeşme Zamanı oyuncuları kimler ve Ödeşme Zamanı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Standart eğitimlerle dövüş sanatı öğreten French (Scott Adkins), okulunun borçlarını ödeyebilmek için bir mafyanın yanında çalışmaya başlar. Yapacağı iş, mafyaya borcu olan müşterilerden paraları tahsil etmek olacaktır; fakat iş göründüğü kadar kolay değildir. French, ortağı Sue (Louis Mandylor) ile birlikte tahsilat işlerini gerçekleştirirken kendilerini tehlikeli bir tuzağın içinde bulurlar.

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU