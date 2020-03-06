Oda arkadaşının gözlerini çıkaran şizofreni hastası kadının, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi görevden alındı

06.03.2020 23:31 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:40

Adana'da hastanede bir hastanın diğerine saldırıp gözlerini oyduğu olayla ilgili görevden uzaklaştırılan personel sayısı 8'e yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Payas ilçesinde oturan ve bazı sesler duyduğu için rahatsızlık duyan 56 yaşındaki Sultan Güner'i eşi Mehmet Güner (66) Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine getirdi. Sultan Güner muayene edildikten sonra 24 Şubat günü hastaneye yatırıldı. 1 Mart Pazar günü ise Sultan Güner hastalar tarafından ortak kullanılan salona geçti. Salona şizofreni hastanesi N.K. (36) adli kadın da geldi. İddiaya göre, N.K., Sultan Güner'in kendisine küfür ettiğini ileri sürerek ona saldırdı. Daha sonra kadını yere yatıran N.K. Sultan Güner'in gözlerini elleri ile çıkardı.

VALİLİK 7 KİŞİYİ GÖREVDEN ALMIŞTI

Adana Valiliği daha önceden soruşturma kapsamında, 1 başhekim yardımcısı, 1 sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, 1 destek ve kalite hizmetleri müdürü, 1 uzman doktor ile 3 hemşireyi görevden uzaklaştırmıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BAŞHEKİM DE GÖREVDEN ALINDI

Olayla alakalı soruşturma başlatan Adana Valiliği, hastane başhekimini bugün itibariyle soruşturma kapsamında açığa aldı.





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