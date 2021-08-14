ÖABT ne zaman, saat kaçta 2021? KPSS ÖABT yarın mı? ÖABT sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÖABT ne zaman, saat kaçta 2021? KPSS ÖABT yarın mı? ÖABT sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor?

ÖABT ne zaman, saat kaçta 2021? KPSS ÖABT yarın mı? ÖABT sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

KPSS ÖABT sınavına saatler kala adaylar sınav başlama saatini ve gününü merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ÖABT sınavı yarın yani 15 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacaktır. Peki, ÖABT saat kaçta başlıyor? KPSS ÖABT sınav tarihi, sınav saatleri vb. bilgiler için haberimizi okuyabilirsiniz...

KPSS ve ÖABT 2021 sınav takvimi açıklandı. Buna göre ÖABT sınavı 15 Ağustos Pazar günü yapılacaktır. Peki, ÖABT ne zaman, saat kaçta 2021? KPSS ÖABT yarın mı? ÖABT sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor?

ÖABT NE ZAMAN 2021?

2021 KPSS ÖABT sınavı yarın 15 Ağustos Pazar günü yapılacaktır.

Yapılan açıklamaya göre, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Bu bakımdan adayların saatlere dikkat ederek sınav binalarına giriş yapmalarını tavsiye ederiz.

ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? KAÇTA BİTİYOR?

ÖABT 15 Ağustos Pazar günü sabah saat 10:15 'de başlayacaktır. Sınavın 2. oturumu ise 14:45 'de başlıyor.

2021 ÖABT SINAV TARİHLERİ

ÖSYM'nin resmi web sitesine göre;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 7 Ağustos 2021 tarihinde,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 8 Ağustos 2021 tarihinde

ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.

Buna ek olarak KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde olacaktır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Işın Karaca Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÖABT ne zaman, saat kaçta 2021? KPSS ÖABT yarın mı? ÖABT sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 18:16:29. #1.16#

title