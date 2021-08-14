ÖABT ne zaman, saat kaçta 2021? KPSS ÖABT yarın mı? ÖABT sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor?

KPSS ÖABT sınavına saatler kala adaylar sınav başlama saatini ve gününü merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ÖABT sınavı yarın yani 15 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacaktır. Peki, ÖABT saat kaçta başlıyor? KPSS ÖABT sınav tarihi, sınav saatleri vb. bilgiler için haberimizi okuyabilirsiniz...

KPSS ve ÖABT 2021 sınav takvimi açıklandı. Buna göre ÖABT sınavı 15 Ağustos Pazar günü yapılacaktır. Peki, ÖABT ne zaman, saat kaçta 2021? KPSS ÖABT yarın mı? ÖABT sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor?

ÖABT NE ZAMAN 2021?

2021 KPSS ÖABT sınavı yarın 15 Ağustos Pazar günü yapılacaktır.

Yapılan açıklamaya göre, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Bu bakımdan adayların saatlere dikkat ederek sınav binalarına giriş yapmalarını tavsiye ederiz.

ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? KAÇTA BİTİYOR?

ÖABT 15 Ağustos Pazar günü sabah saat 10:15 'de başlayacaktır. Sınavın 2. oturumu ise 14:45 'de başlıyor.

2021 ÖABT SINAV TARİHLERİ

ÖSYM'nin resmi web sitesine göre;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 7 Ağustos 2021 tarihinde,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 8 Ağustos 2021 tarihinde

ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır.

Buna ek olarak KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde olacaktır.