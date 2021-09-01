O hayvanat bahçesinin kapatılması için gazeteye ilan verdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

O hayvanat bahçesinin kapatılması için gazeteye ilan verdiler

O hayvanat bahçesinin kapatılması için gazeteye ilan verdiler
Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde mahalle arasına açılan, aslanların kükremesi nedeniyle korkuya neden olan hayvanat bahçesinin kapatılması için mahalleli gazeteye ilan verdi.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde mahalle arasına açılan, aslanların kükremesi nedeniyle korkuya neden olan hayvanat bahçesinin kapatılması için mahalleli gazeteye ilan verdi.

?Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 ay önce açılan 2'si yetişkin 12 aslan ve 2 kaplanın bulunduğu hayvanat bahçesi tepki çekti. Mahalleli, aslanların kükreme sesi nedeniyle panik yaşadıklarını hayvanat bahçesinden çevreye kötü koku yayıldığını öne sürdü. Araziyi restoran işleteceklerini söyleyerek kiraladıklarını ileri süren arsa sahibi Yılmaz Kıbrıs, firma hakkında 'imar kirliliğine neden olma', 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'hayvan koruma kanuna muhalefet' suçundan Gölbaşı Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Bitişikte oturan Niyazi Gürel de hayvanat bahçesinin kapatılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulundu. Belediye ise hayvanlarla ilgili ruhsatlandırmanın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan olduğunu, zabıta mevzuatınca yapılacak bir işlemin olmadığını bildirdi.

'HAYVANLARI ZULÜMDEN KURTARMAK İÇİN BURAYI KAPATINIZ'Mahalleli, 3 gün önce maymunun da kaçtığı hayvanat bahçesinin kapatılması istemiyle gazeteye ilan verdi. İlanda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Sağlık Bakanımız, Ankara Valimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gölbaşı Belediye Başkanımız; şehrin göbeğinde, villaların arasında, evimizin sınır yanında, İncek Turgut Özal Bulvarı'nda, Ada 230, parsel 4-11 No: 65'de 'Aslan Parkı' adı altında 35 tür yırtıcı ve sürüngenin bulunduğu hayvanat bahçesi 1000 metrekare arsada açıldı. Yapılan bina da kaçak, hiç olacak iş mi? Dünyanın hangi ülkesinde, mahalle arasında 1000 metrekare hayvanat bahçesi vardır? Semt sakinleri olarak kesinlikle semtimizde istemediğimiz hayvanat bahçesi adı altında açılan bu ucube yerde, korkudan, idrar ve dışkı kokusundan, sinek, sivrisinek, hayvanların kendilerine has kokularından, gece hayvan bağırtılarından korkarak uyandığımız uykularımızdan yıldık ve bıktık. Sayın yetkililerimiz lütfen acilen semt sakinlerini ve 'Hayvanat Bahçesi' adı altında açılan bu ucube yerdeki hayvanları bu zulümden kurtarmak için burayı kapatınız."


O hayvanat bahçesinin kapatılması için gazeteye ilan verdiler
O hayvanat bahçesinin kapatılması için gazeteye ilan verdiler
O hayvanat bahçesinin kapatılması için gazeteye ilan verdiler
O hayvanat bahçesinin kapatılması için gazeteye ilan verdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Derya Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Umut Meraş Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
O hayvanat bahçesinin kapatılması için gazeteye ilan verdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 12:36:14. #1.14#

title