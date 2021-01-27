O görüntüler başına iş açtı! Nusret Gökçe'ye soruşturma...

Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda 33 milyon takipçisi bulunan sosyal medya platformunda bir video paylaşımı yapmıştı.

Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda 33 milyon takipçisi bulunan sosyal medya platformunda bir video paylaşımı yapmıştı. Video içerisinde yatağa bornoz ile atlayan Nusret'in mahrem yeri açık bir şekilde görünmüştü. Takipçisi olan bir vatandaş rahatsızlığı dile getirmek için savcılığa şikayette bulundu.

'HALKIN AHLAKINI BOZUYOR'

Günaydın'da yer alan habere göre; Vatandaş dilekçesinde, paylaşılan video görüntünün halkın ahlakını bozacak şekilde olduğunu dile getirerek video görüntü ile birlikte şikayetçi oldu. Savcılık, şikayetin ardından fenomen Nusret hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: Hürriyet