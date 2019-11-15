Son dakika: İETT otobüsü, otomobile çarptı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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Son dakika: İETT otobüsü, otomobile çarptı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Son dakika: O-3 karayolu Bayrampaşa istikametinde İETT otobüsünün seyir halinde olan otomobile arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

15.11.2019 06:58 | Son Güncelleme: 15.11.2019 07:40
Son dakika: İETT otobüsü, otomobile çarptı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

istikametinde İETT otobüsünün seyir halinde olan otomobile arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otomobil içinde sıkışan yaralı vatandaş ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, 05.47'te O-3 karayolu Eyüpsultan Mevki Bayrampaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre Sancaktar idaresindeki 34 NL 5321 plakalı ve içinde yolcu İETT otobüsü aynı istikamete seyir halinde olan Mesut Güneş idaresindeki 59 UN 949 plakalı otomobile arkadan çarptı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kaza sebebiyle Mesut Güneş ve araçtaki diğer ismi öğrenilemeyen iki şahıs yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kazadan dolayı otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O- 3 yolu Bayrampaşa istikametinde kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Son dakika: İETT otobüsü, otomobile çarptı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı
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HABER YORUMLARI (4)

  • CEYLAN:
    belediye otobüsler resmen maganda üzerimize sürüyorlar kaçıyoruz biz dikkat etmesek ezer geçerler buna devletimizin bişeylar yapması gerekiyor allaha havale ediyorum bu belediye otobüsünü yanlışve kuralsız kullananları.
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  • AÇIKÇASI:
    bu şoförler neyin kafasını yaşıyor. bizde genç idik fakat dikkatliydik. telefonları koyun yerine ula
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  • VATANDAŞ:
    25 senedir olmayan kazalar ard arda olmaya başlandı. imamoglunun yüzünden memlekette bereket kalmadı. acilen bu işe el atılması gerekmektedir. hükümeti göreve davet ediyorum. teşekkürler.
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