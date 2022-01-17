Nvidia, ekran kartı tedarikinin bu yıl sona erebileceğini açıkladı - Haberler
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Nvidia, ekran kartı tedarikinin bu yıl sona erebileceğini açıkladı

Nvidia, ekran kartı tedarikinin bu yıl sona erebileceğini açıkladı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Nvidia mali işler müdürünün yaptığı açıklamaya göre 2022 yılının ikinci yarısına girerken ekran kartı tedarik durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Nvidia, Mali İşler Müdürü Colette Kress, 2022 yılının ikinci yarısında ekran kartı tedariki için şu ana göre daha iyi olacağını söyledi.

Kress, bir röportaj sırasında oyuncular için tedarikle ilgili bir soruya yanıt olarak "Kanal seviyelerinin oldukça zayıf olduğunu görmüştük," dedi. "Tedarik zincirinin kullanılabilirliğini artırmak için tedarik zinciri ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve 2022 takvim yılının ikinci yarısına girerken tedarik durumumuz hakkında daha iyi hissediyoruz." sözlerine yer verdi.

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Dünyada yaşanan çip krizi, birçok probleme neden olurken Nvidia ekran kartlarında bu yıl bir rahatlama görülebilir.

Nvidia, ekran kartı tedarikinin bu yıl sona erebileceğini açıkladı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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