Nusret Gökçe, yüzlerce Milli Piyango bileti aldı
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Nusret Gökçe, yüzlerce Milli Piyango bileti aldı

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, deste deste Milli Piyango bileti aldı. Biletlerle video çekip sosyal medya hesabından yayınlayan Gökçe, "Para parayı çeker" dedi.

28.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:16
Nusret Gökçe, yüzlerce Milli Piyango bileti aldı

Et restoran zinciri bulunan sosyetik kasap , sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye deva ediyor. Gökçe, son olarak onlarca Milli Piyango bileti alarak Instagram hesabından paylaştı.

YÜZLERCE BİLET ALDI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nusret Gökçe, yüzlerce Milli Piyango bileti aldı. Yaklaşık 2 milyar dolar değerinde serveti olan Gökçe, aldığı biletleri "Para parayı çeker dedi" ve "Sana amorti çıkacak dedi" notlarıyla paylaştı.

KAZAĞINA KENDİ FOTOĞRAFINI BASTIRDI

Yılbaşı ruhuna bürünen Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta üzerinde kendi fotoğrafı olan bir yeni yıl kazağı giyerek ingilizce olarak "Bana reklam yapmadan açılış gününde binden fazla konuğa hizmet veren başka bir marka adı verin, ülkesi önemli değil. Bunu gerçekleştirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim" demişti.


Haber Videosu

: Nusret Gökçe, yüzlerce Milli Piyango bileti aldı
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