Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki restoranına gitmek isteyenler 20 bin TL'yi gözden çıkardı

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, restoran zincirine bir yenisi daha ekledi. Gökçe, Yunanistan'ın gözde adası Mykonos'ta restoran açtı ve kısa sürede dünyaca ünlü futbolcularla doldu taştı. Rezervasyonların dolduğu mekanda manzaralı masalarda oturmak isteyenlerin 20 bin TL hava parası vermeyi göze aldığı iddia edildi.

FUTBOLCULAR AKIN ETTİ

Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy, Real Sociedad'lı Theo Hernandez, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ve Juventus'un Türk yıldızı Emre Can, Nusret'in pişirdiği etlerle komşuda ziyafet çeken yıldızlardan sadece birkaçıydı.

REZERVASYONLAR DOLDU

Takvim'de yer alan habere göre; ünlü futbolcularla Yunanistan sosyetesinin akın ettiği mekan öylesine rağbet gördü ki; ön taraftaki deniz manzaralı masaların rezervasyonları bir ay boyunca kapandı.

HAVA PARASINI GÖZE ALDILAR

Ege manzarasında ziyafet çekmek isteyenler ise Yunanistan basınının iddiasına göre ön masalara 3 bin euro (20 bin lira) hava parası vermeyi göze aldı.