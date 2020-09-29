Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vurdular

Nusret Gökçe'nin 10 gün önce törenle açılan Boston Şubesi, salgın kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile kapatıldı.

Tuz dökme hareketi ve kendini özgü şovlarıyla dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe'nin 10 gün önce Boston eyaletinde açmış şube kapatıldı.

GEREKÇE KURALLARA UYMAMASI

Gerekçe ise koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri ihlal ve yangın çıkışlarının şartnamelere uygun olmaması gösterildi. Bunun dışında Nusr-et Steakhouse'un mutfağında yer alan buzdolabı ve bulaşık makinelerinin kullanımı için de yeterli düzenlemelerin yapılmadığı eksiklikler arasında gösteriliyor.

DAVA 29 EYLÜL'DE

Nusret Gökçe, konuyla ilgili şu ana kadar iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı. ABD basınına yansıyan haberlere göre; Nusr-et'in Boston Şubesi'nin kapatılmasına ilişkin davanın 29 Eylül Salı günü mahkemede görülecek.