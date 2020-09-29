Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vurdular
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Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vurdular

29.09.2020 11:16 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:47

Nusret Gökçe'nin 10 gün önce törenle açılan Boston Şubesi, salgın kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile kapatıldı.

Tuz dökme hareketi ve kendini özgü şovlarıyla dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe'nin 10 gün önce Boston eyaletinde açmış şube kapatıldı.

GEREKÇE KURALLARA UYMAMASI

Gerekçe ise koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri ihlal ve yangın çıkışlarının şartnamelere uygun olmaması gösterildi. Bunun dışında Nusr-et Steakhouse'un mutfağında yer alan buzdolabı ve bulaşık makinelerinin kullanımı için de yeterli düzenlemelerin yapılmadığı eksiklikler arasında gösteriliyor.

Nusret Gökçe, 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vurdu

DAVA 29 EYLÜL'DE

Nusret Gökçe, konuyla ilgili şu ana kadar iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı. ABD basınına yansıyan haberlere göre; Nusr-et'in Boston Şubesi'nin kapatılmasına ilişkin davanın 29 Eylül Salı günü mahkemede görülecek.

Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vurdular
Haber Yorumları (2)
GRANDE: Adamlarda kurallar var ve hukuk var. Kurallara uymayan hiç bir yer açık kalmıyor. Ülke böyle olacak
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ÇİVİ NEVZAT: Bu Miskin Yakında İFLAS Bayrağını Çeker ..
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