Nusret 23 Nisan Sürpriziyle Rekor Kırdı!

Nusret, sosyal medya hesabından sınırsız et olacağını söyleyerek 5-18 yaş arası çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm Nusr-Et Restoranlarına davet etti. Çağrısı karşılık bulan Nusret, 47 bin 578 çocukla rekora koştu.

Özel günlere ayrı bir önem veren ünlü şef Nusret Gökçe, Instagram hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 5-18 yaş arası tüm çocukları Nusr-Et restoranlarına beklediğini, sınırsız hizmet olacağının sözünü verdi. Sosyal medyadaki çağrısı sonrası 23 Nisan'da çocuklar Nusr-Et'e akın etti. 47 bin 578 çocuğa ücretsiz hizmet vererek rekor kırdı. Gün boyu çocuklarla zaman geçiren Nusret, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. Çocukların ise Gökçe'ye ilgisi büyüktü.

'HEPİNİZİ SEVİYORUM'

23 Nisan'da şubelerinden görüntü paylaşarak, "Hiç bu kadar mutlu olmamıştım, hepinizi seviyorum" notunu ekledi. Katılan çocuklar ise Nusret'e böyle bir etkinlik planladığı için teşekkür ettikleri görüldü.