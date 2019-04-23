Nusret, 23 Nisan'da Tüm Çocuklara Sınırsız ve Limitsiz Hizmet Verecek

Salt Bae lakabıyla tanınan Nusret Gökçe, 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle 5-18 yaş çocuklara sınırsız menü verileceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, rakamda ve adette sınır olmadığını belirterek, davette bulundu.

HAZIRLIKLARIN HER ANINI PAYLAŞTI

Her hareketi gündem olan dünyaca ünlü şef Nusret, yeni bir kampanyaya imza atarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'na özel tüm Nusr-Et Restoranları'nda geçerli olmak üzere çocuklara ücretsiz menü olacağını duyurdu. 23 Nisan'dan önce kampanyasını açıklayan Nusret, geçtiğimiz gün de etkinlikle ilgili çalışmalarını yine Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

RAKAM VE LİMİTTE SINIR YOK

Et konusunda marka olan Gökçe, 5-18 yaş arası tüm çocukları Nusr-Et'e beklediğini söyledi. 23 Nisan'da, rakam ve adet limiti olmadan tüm çocuklara hizmet vermek adına, Nusr-Et Restoranlarının hazırlık aşamasını paylaştı. Ürünlerini yola çıkarken görüntüledi ve ''Ben geçiyorum, siz geliriniz. 11:00-12:00 gibi başlarız' notunu ekledi.

Ünlü şef, özel günleri es geçmeden çeşitli etkinlikler düzenliyor. Buna benzer bir çalışmayı da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için planlamıştı.