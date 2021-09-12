Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı çocuklarla top oynadı - Haberler
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Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı çocuklarla top oynadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı çocuklarla top oynadı

Mardin'in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, çocuklarla top oynadı.

Mardin'in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, çocuklarla top oynadı.

İlçe merkezinde inceleme ve denetimlerde bulunan Kayabaşı, Mitanni Kültür Merkezi parkında top oynayan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla bir süre top oynayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, çocukların isteği üzerine halı saha maçı için sözleşti. Kayabaşı, daha sonra Mitanni Kültür Merkezinde bazı vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam Kayabaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nusaybin'in güler yüzlü çocukları yarınlarımızın teminatı çocuklarımız için elimizden gelenin fazlasını çabalamalıyız" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı çocuklarla top oynadı

Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı çocuklarla top oynadı

Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı çocuklarla top oynadı

Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı çocuklarla top oynadı

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Haber: Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı çocuklarla top oynadı - Haberler
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