Nusaybin'de maske üretimine başlandı Nusaybin'de maske üretimi yapılıyor.

Nusaybin'de maske üretimi yapılıyor.

Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar'ın talimatıyla, yeni tip koronavirüs salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında Halk Eğitim Merkezinde Sağlık Bakanlığının belirlediği standartlara uygun şekilde maske üretimine başlandı.

Halk Eğitimi Merkezimizde üretildikten sonra Nusaybin Devlet Hastanesinde dezenfekte edilecek maskeler kamu kurum ve kuruluşlar ile pazar, market ve çarşı merkezinde ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Kaynak: AA