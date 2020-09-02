Nuri Çolakoğlu kimdir? Nuri Çolakoğlu kaç yaşında? Nuri Çolakoğlu evli mi? Gazeteci ve televizyoncu Nuri Çolakoğlu, Türkiye'de bulunan televizyon kanallarının açılmasına öncülük etmiştir. Nuri Çolakoğlu hangi eğitimleri aldı? Nuri Çolakoğlu evli mi?

Show TV, Cine5, NTV gibi kanalları kuran Nuri Çolakoğlu neden hapse girdi? Nuri Çolakoğlu eğitimleri, yaşamı, kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

NURİ ÇOLAKOĞLU NEDEN HAPSE GİRDİ?

12 Mart muhtırasından sonra tutuklanarak 20 yıla mahkum olur ve iki yıl hapiste yattıktan sonra afla çıkar. Hapisten çıktıktan sonra ANKA Ajansı'na girer. Burada Dış Haberler Servisi'ni kurar ve şefliğini yapar. Altan Öymen'le birlikte çalışan Çolakoğlu 1977'de Aydınlık gazetesinin Ankara Büro Şefi olur. 1978'de Aydınlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ataberk'le birlikte 1,5 ay süren Çin, Kamboçya, Pakistan ve İran gezisini gerçekleştirir. Kamboçya'da Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Demokratik Kamboçya Başbakanı Pol Pot'la görüşür. Pol Pot, Atabek ve Çolakoğlu'nu çok iyi bir şekilde karşılar ve onurlarına bir yemek bile verir.

NURİ ÇOLAKOĞLU KİMDİR?

Robert Kolej'i bitirdikten sonra ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dış Münasebetler (Uluslararası İlişkiler) Bölümü'nde öğrenim gördü. Öğrenciliği döneminde siyasetle ilgilenmeye başladı. Okulu bitirmeden TRT'de metin yazarı olarak çalışmaya başladı. Öğretim görevlisi ve gazeteci olarak görev yaptı. Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi üyesi oldu, hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. 12 Mart 1971 Muhtırası sonrasında iki yıl cezaevinde kaldı. Çıktıktan sonra gazetecilik yapmayı sürdürdü. 12 Eylül Darbesi'nden sonra bir süre BBC'de çalıştı. 1987'de Türkiye'ye döndü.1990'dan sonra çeşitli TV kanallarının kuruluşunda yer aldı.