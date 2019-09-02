Nurgül Yeşilçay, "Sanırsın çiğ etle besledim" deyip oğluyla fotoğrafını paylaştı

02.09.2019 12:19

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, oğlu ile verdiği pozu yine komik bir yorumla takipçileriyle paylaştı. Yeşilçay'ın "Korkmuyorum canım ne alakası var!" dediği oğlu Osman Nejat'ın büyük değişimi ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

"SANIRSIN KARANLIK ODADA ÇİĞ ETLE BESLEDİM"

Nurgül Yeşilçay, 2004 yılında nikah masasına oturduğu Cem Özer'den olan oğlu Osman Nejat'la çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı. Yeşilçay, oğlunun büyüdüğüne dikkat çeken esprili bir yorumla fotoğrafını yayınladı. Başarılı oyuncu, fotoğrafının altına "Sanırsın karanlık odada, çiğ etle besledim. Korkmuyorum canım ne alakası var!" notunu düştü.

"NAZAR DEĞMEYE KORKAR BUNA"

Yeşilçay'ın oğlu ile olan pozuna "Nazar değmesin, iyi ki genç yaşta anne olmuşsun ablası gibi duruyorsun yanında" yorumları geldi. Yeşilçay, "Nazar değmeye korkar buna" yorumu ile yine güldürmeyi başardı.

DEĞİŞİMİ GÖZDEN KAÇMADI

Nurgül Yeşilçay'ın 3 ay önce yaptığı paylaşımından bu yana, oğlu Osman Nejat'ın değişimi takipçilerinin gözünden kaçmadı.