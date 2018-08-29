Nurgül Yeşilçay'ın Gelinlik Mağazasına Haciz Geldi
Nurgül Yeşilçay'ın ablaları ile birlikte İzmir'de açtığı gelinlik mağazasına haciz geldi. Yeşilçay'ın motosikletine, banka hesaplarına ve tapularına haciz kararı çıktı.
Yeni Asır'ın haberine göre, ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablalarıyla birlikte İzmir'de açtığı 'Yeşilçay Moda'ya haciz geldiği iddia edildi.
HACİZ GELDİ
Gelinlik imalatı yapan bir firmaya bulunan 10 bin liralık borç nedeniyle haciz işlemleri başlatılan Nurgül Yeşilçay'ın sahibi olduğu 'Yeşilçay Moda' adlı gelinlik mağazasında önceki gün hareketli saatler yaşandı. Yeşilçay'ın ablası Hacer Yeşilçay, yaşananlar sonrasında şok yaşadı. Hacer Yeşilçay, bu durumdan kardeşi Nurgül Yeşilçay'ın haberi olmamasını istese de şirket sahibi ünlü oyuncu olduğu için tansiyon yükseldi.
VİTRİNDEKİ PAHALI GELİNLİKLERİ KALDIRDILAR
Haciz bildirimi yapılmadan mağazadaki çalışanlar vitrindeki pahalı gelinlikleri topladı, "Bizim değil, yan mağazanın" diyerek dükkandan çıkardı. İcra memuru ve avukatlık bürosu yetkilisi tek tek malları kayıt altına aldı.
8 TAPU, MOTOSİKLET, BANKA HESAPLARI...
Yaşanan tam bu gelişmelerin ardından Nurgül Yeşilçay'a ait olduğu tespit edilen 8 tapu, motosiklet ve banka hesabına haciz işlemi yapılırken, ikamet adresindeki evine de fiili haciz kararı alındı.
2 YILDIR ÖDEME YAPMIYOR
Zaman zaman mağazaya gelen ve kataloglarında yer alan Yeşilçay, resmi olarak üzerinde görünen şirket nedeniyle büyük sıkıntı yaşarken, borcu bulunduğu gelinlik imalatçısına ödemeyi iki yıla yakın bir süredir yapmadığı belirtildi.
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YALAN HABER ÇÜNKÜ 10 BİNLİRALIK İÇİN HEM 8 TAPU BANKA HESABI VE MOTOSİKLETE HACIZ GELMEZ MEBLAĞ AZ GELSEYDI SADECE BANKA HESABI BLOKE OLURDUCevap Yaz Yayından Kaldır
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Haber yanlış galiba 10 bin tl değil yada bu haciz yalan.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ticaret başında durarak kontrol ederek yapılacak bir iş. Param var piyasada hangi iş para getiriyor ona yatırayım aileden birinide başına koyayım diyorlar sonu hep hüsranla bitiyor. Bildiğiniz işi yapın tavsiyem buCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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10 bin nedir yaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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alkol uyuşturucu vs insanı böyle yapar. yazıkCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır