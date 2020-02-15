Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
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Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!

Oyuncu Nurgül Yeşilçay önceki akşam kız arkadaşı ile birlikte Etiler da Mario isimli mekanda akşam yemeği yedi. Yeşilçay, Oktay Kaynarca ile aynı projede yer alıp almayacağına açıklık getirdi

15.02.2020 01:41 | Son Güncelleme: 15.02.2020 01:41
Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!

Çıkışta kendisine sorulan soruları yanıtlayan , ile proje yapacağı yönündeki sorulara "Oktay çok yoğun olduğu için o iş olmadı. " dedi.& ;

Sergi açıyor

Sergi açacağını söyleyen Yeşilçay, "Çok heyecanlıyım. Sergi açıyorum, orada bol bol konuşuruz." diyerek aracına binip mekandan ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin

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