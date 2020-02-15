Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
Oyuncu Nurgül Yeşilçay önceki akşam kız arkadaşı ile birlikte Etiler da Mario isimli mekanda akşam yemeği yedi. Yeşilçay, Oktay Kaynarca ile aynı projede yer alıp almayacağına açıklık getirdi
15.02.2020 01:41 | Son Güncelleme: 15.02.2020 01:41
Çıkışta kendisine sorulan soruları yanıtlayan Nurgül Yeşilçay, Oktay Kaynarca ile proje yapacağı yönündeki sorulara "Oktay çok yoğun olduğu için o iş olmadı. " dedi.& ;
Sergi açıyor
Sergi açacağını söyleyen Yeşilçay, "Çok heyecanlıyım. Sergi açıyorum, orada bol bol konuşuruz." diyerek aracına binip mekandan ayrıldı.
Kaynak: Snob Magazin
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