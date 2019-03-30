Nur Viral, İtiraf İçin Bağlanan Seyirciye Yalvardı: Dur Artık Anlatma

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında kadının kocasının yaptığı işkence ile ilgili itirafı canlı yayında kan dondurdu. Viral, kadın seyirciye, "Dur artık anlatma" diye yalvardı.

NUR VİRAL SEYİRCİYE YALVARDI

Hayatta Her Şey Var programına katılan kadının kocasıyla ilgili anlattığı işkence itirafı seyircileri nefessiz bıraktı. Canlı yayına bağlanan kadın, "Ben hayatımın itirafını yapacağım. Beni yargılanmasınlar lütfen. Buna çok ihtiyacım var. Ben 18 yaşında evlendim ve boşandım. Ben kocamdan çok büyük şiddet gördüm öyle böyle değil. Kocam kuyruk sokumu kemiğimi yerinden çıkarttı. Kemiklerimi kırdı.Bir buçuk aylık evlilikti. Zoraki evlendim. Kocam evlendiğimiz gece benim bir sevdiğim var dedi. Babanın evine yollayacağım seni dedi. 2 gün ayrı yerlerde yattık. 2 gün beni eve kitledi. Yemek vermedi üst komşum bana sepetle yemek verdi. ifadelerini kullandı. Genç kadının işkenceye uğradığını anlattığı sırada ise Nur Viral "Dur artık anlatma" diyerek kadını durdurmak zorunda kaldı.

4 YILLIK YAYIN HAYATIMDA BÖYLE VAHŞET DUYMADIM

Seyircinin telefonu kapatmasından sonra konuyla ilgili konuşan Nur Viral, "Sevgili seyirciler, az önce bir kadının gerçekten feryadını dinledik canlı yayında. Bir kadına uygulanan bir vahşete tanıklık ettik. Her zaman söylüyorum Allah'ım ne veriyorsan hayırlısını ver. Adamın kadına yapmadığı şiddet kalmamış. 4. yılım bu programda ama şuana kadar duyduğum vahşeti hiçbir yerde duymadım işitmedim. Bu nasıl vahşet böyle." dedi.