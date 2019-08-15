Numan Kurtulmuş, hangi çevrelerden oy kaybettiklerini açıkladı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yerel seçimlerde muhafazakar Kürtlerden, cuma cemaatinden, şehirli milliyetçilerden oy kaybettiklerini açıkladı.
15.08.2019 11:47
31 Mart ve 23 Haziran seçimine ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz muhafazakar Kürtlerden, Cuma cemaatinden, şehirli milliyetçi kesimden oy kaybettik. Ama bunları geri alabilmek için de vakit var, bu sürede yapacaklarımız da belli" dedi.