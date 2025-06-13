Nükleer sızıntı olursa ne olur? Nükleer sızıntı ne demek, nasıl anlaşılır?

Nükleer sızıntı ne demek? IAEA, Natanz Tesisinde radyolojik ve kimyasal sızıntı olduğuna dair kritik bir açıklama yaptı. İran yetkilileri, sızıntının kontrol altına alındığını söylese de, olay çevrede güvenlik ve sağlık endişelerini artırdı. Uzmanlar konuya dair tüm detayları ele alıyor.

NÜKLEER SIZINTI NE DEMEK?

Nükleer sızıntı; tesiste depolanan uranyum, plütonyum, iyot-131, sezyum-137 gibi radyoaktif izotopların normal zırh ve sızdırmazlık sistemleri bozulduğunda, kontrolsüz olarak hava, su veya toprağa yayılmasıdır.

Bu durum, reaktör kazası, yapısal hasar, doğal afet veya insan hatasından kaynaklanabilir. Natanz örneğinde olduğu gibi, füzeli saldırı sonucu oluşabilecek fiziksel zararlar sızdırmazlık sistemlerinin çökmesine yol açabilir. Nükleer tesislerdeki koruyucu bariyerler hasar gördüğünde, radyasyon doğrudan çevreye bulaşabilir; bu, "nükleer sızıntı" olarak tanımlanır.

NÜKLEER SIZINTI OLURSA NE OLUR?

Nükleer sızıntının etkileri hem kısa hem uzun vadede ciddi olabilir:

Akut Sağlık Etkileri: Yüksek dozda radyasyona maruz kalmak; mide bulantısı, kusma, saç dökülmesi ve deri yanıkları gibi akut radyasyon hastalığı semptomlarına sebep olabilir. Çok şiddetli vakalarda ölümle sonuçlanan radyasyon sendromları görülebilir.

Uzun Vadeli Sağlık Sorunları: Düşük dozda ama süreklilik arz ederse tiroid kanseri, lösemi ve genetik bozukluklar gibi hastalıklar gelişebilir. Toprakta radyoaktif kalıntılar yıllarca etkili olabilir.

Çevresel Tahribat: Radyoaktif izotoplar su kaynaklarını ve tarım alanlarını kirletebilir, su ekosistemlerinde ve balık stoklarında bozulmalar yaşanabilir.

Ejonomik ve Sosyal Yük: Tahliyeler, tarım ve su tedarik zincirlerinde kesinti, temizlik maliyetleri ve uzun vadeli yerleşim kısıtlamaları ortaya çıkabilir. Ayrıca halkta travma, kaygı bozuklukları ve toplumsal güvensizlik gelişebilir. Natanz'ta ise IAEA, "durumun gerekli önlemlerle kontrol altına alınabilir" olduğunu belirtse de çevre havada veya toprakta doz artışı olup olmadığını dikkatle izliyor.

NÜKLEER SIZINTI NASIL ANLAŞILIR?

Sızıntılar çeşitli araçlarla tespit edilir:

Ölçüm Cihazları: Geiger sayacı (Geiger–Müller tüpü), kişisel dozimetreler ve gama spektrometreler radyoaktif yayılımı belirler.

Çevre Örneklemesi: Hava, su ve toprak analizleri laboratuvarda radyoizotopların varlığını doğrular.

Tesis içi Sensörler ve Alarm Sistemleri: Nükleer tesislerde sürekli izleme yapan sensörler, radyasyon seviyeleri yükseldiğinde otomatik olarak alarm verir.

Uluslararası İzleme Ağı: IAEA gibi kurumlar, tesisten yayılan anormal radyasyon bulgularını takip eder; dünyanın farklı yerlerindeki izleme istasyonları da hava kütlelerinin taşınmasını gözetler.

Dolaylı Gözlemler: Bölgedeki hayvan ölümleri, içme suyunda kirlilik, hasta semptomların artışı gibi göstergeler de erken uyarı sağlayabilir. Örneğin Türkiye'de hava akışı yönüne bağlı olarak çevresel ölçümlerin artırılması öneriliyor .