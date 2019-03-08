Nükleer Silahlarda Kullanılan Madde Sivas'ta Ele Geçirildi
Sivas'ta, Sovyetler Birliği döneminde nötron bombasının tetikleyicisi olarak üretildiği iddia edilen kırmızı cıva ele geçirildi.
Sivas'ta durdurulan bir otomobil içinde, nükleer silahlarda kullanılan 10,5 gram kırmızı cıva bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada il merkezinde bir otomobil durduruldu.
NÜKLEER SİLAHLARDA KULLANILIYOR İDDİASI
Otomobilde yapılan aramada Sovyetler Birliği döneminde nötron bombasının tetikleyicisi olarak üretildiği iddia edilen 10,5 gram kırmızı cıva ele geçirildi. Araçta bulunan K.İ., İ.D. ve H.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. -
Kaynak: İHA
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