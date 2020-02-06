NTV'de düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servis edilince izleyiciden özür dilendi

06.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:42

Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak parçalandığı kazanın yankıları devam ediyor.

Dün akşamdan beri olayla ilgili tüm detayları ekran başındakilere aktarmaya çalışan haber kanalları da zaman zaman izleyiciye yanlış görüntü servis edebiliyor. Bunun son örneğini NTV'de gördük.

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDILAR

Daha önce meydana gelen bir uçak kazasına ait görüntüleri filtreden geçirmeden dün akşam düşen uçağın görüntüleri diye servis eden kanal, durumu anlayınca izleyenlerden özür diledi.

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