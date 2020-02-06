NTV'de düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servis edilince izleyiciden özür dilendi
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NTV'de düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servis edilince izleyiciden özür dilendi

NTV canlı yayınında düşen uçağın içinden görüntüler ekrana getirildi. Bir süre ekranda döndürülen görüntülerin daha önceki bir uçak kazasına ait olduğu anlaşılınca sunucu yanıltıldıklarını belirterek izleyicilerden özür diledi.

06.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:42
NTV'de düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servis edilince izleyiciden özür dilendi

'na ait uçağın Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak parçalandığı kazanın yankıları devam ediyor.

Dün akşamdan beri olayla ilgili tüm detayları ekran başındakilere aktarmaya çalışan kanalları da zaman zaman izleyiciye yanlış görüntü servis edebiliyor. Bunun son örneğini NTV'de gördük.

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDILAR

Daha önce meydana gelen bir uçak kazasına ait görüntüleri filtreden geçirmeden dün akşam düşen uçağın görüntüleri diye servis eden kanal, durumu anlayınca izleyenlerden özür diledi.


Haber Videosu

: NTV, düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servisi edince izleyiciden özür diledi
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