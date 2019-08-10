Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak

10.08.2019 13:20

Adalet Bakanlığı, ticari hayata kolaylık getirmesi için uygulamaya koyduğu 'Nöbetçi noterlik' uygulamasının ardından, Türkiye'deki tüm noterleri dijital olarak birbirine bağlayacak uygulamayı da hayata soktu.

BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Uygulamayla ilgili Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanarak, bir noterde yapılan işlemin saniyeler içinde başka bir şubede görülme imkanının sağlanacağı belirtildi. Bu sayede Türkiye'nin herhangi bir yerindeki noterde yapılan bir işlemin aynı anda başka bir şehirde alınabileceği belirtilerek, belgelerin postada kaybolma, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntıların ortadan kaldırılarak, zamandan tasarruf edileceği vurgulandı.

Bakanlık daha önce yapılan düzenleme ile de yurt dışında konsolosluklarda düzenlenmiş evrakın Türkiye'deki herhangi bir noterlikten örnek alınmasına imkan verildiği bilgisini de tekrarladı.

Kaynak: DHA