Norveç'te camiye silahlı saldırı düzenlendi!
Norveç basını Barum şehrinde bulunan El-Nur İslam Merkezi Cami'ne kasklı bir kişinin silahlı saldırıda bulunduğunu yazdı.
Norveç basını, kasklı bir kişinin Barum şehrinde bulunan El-Nur İslam Merkezi Cami'negirerek ateş ettiğini; saldırıda bir kişinin yaralandığını açıkladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Norveç basını ayrıca saldırganın gözaltına alındığını ve saldırıda yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını yazdı. Polis, saldırının yerel saatle öğleden sonra 16.42'de gerçekleştiğini açıklarken yaralanan kişinin durumunun nasıl olduğuna dair henüz bir bilgi elde edilemedi.