Norveç'te camiye silahlı saldırı düzenlendi!

Norveç'te camiye silahlı saldırı düzenlendi!

Norveç basını Barum şehrinde bulunan El-Nur İslam Merkezi Cami'ne kasklı bir kişinin silahlı saldırıda bulunduğunu yazdı.

10.08.2019 19:36
Norveç'te camiye silahlı saldırı düzenlendi!

Norveç basını, kasklı bir kişinin Barum şehrinde bulunan El-Nur İslam Merkezi Cami'negirerek ateş ettiğini; saldırıda bir kişinin yaralandığını açıkladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Norveç basını ayrıca saldırganın gözaltına alındığını ve saldırıda yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını yazdı. Polis, saldırının yerel saatle öğleden sonra 16.42'de gerçekleştiğini açıklarken yaralanan kişinin durumunun nasıl olduğuna dair henüz bir bilgi elde edilemedi.

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