NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE PAMUKKALE'DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ HEYECANI BAŞLADI

muhabiri Ramazan Çetin de yerden metrelerce yüksekte röportaj gerçekleştirdi.

muhabiri Ramazan Çetin de yerden metrelerce yüksekte röportaj gerçekleştirdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de yamaç paraşütü keyfi sürüyor. Bazı turistler travertenler üzerinde gezerken, adrenalin tutkunları yamaç paraşütüyle beyaz cenneti kuş bakışı izliyor. Pilot Tayfur Bilgili ile tandem yamaç paraşütüne binen DHA muhabiri Ramazan Çetin, yerden 450 metre yüksekte röportaj yaptı. Bilgili, Pamukkale'ye özellikle çok sayıda turist geldiğini belirterek, "Pamukkale travertenlerinin yaklaşık 100 metre üzerindeyiz. Özellikle yabancı turistler yamaç paraşütüne büyük ilgi gösteriyor. Burada yılda yaklaşık 50 bin uçuş yapılıyor. Her yıl talep artıyor. Özellikle Pamukkale'de yılın 12 ayında hava şartları iyi olursa uçuş yapılabiliyor. Pamukkale'ye gelen turistleri biz pilotlar yamaç paraşütüne bindirerek havadan görme imkanı sağlıyoruz. Onlar da çok beğeniyor. İlk kez binenler büyük heyecan yaşıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı