Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da açılacak yerler
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Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da açılacak yerler

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 buçuk aydır devam eden kısıtlamaların birçoğu 1 Haziran'dan itibaren kalkıyor. Normalleşme süreci kapsamında seyahat kısıtlamaları kalkıyor, iç hat uçuşları yeniden başlıyor. Restoran ve çay bahçeleri de belirlenen kurallar dahilinde açılacak. İşte 1 Haziran'dan itibaren açılacak yerler.

31.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:18

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır devam eden kısıtlamaların birçoğu 1 Haziran'dan itibaren son buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planına göre 1 Haziran'dan itibaren hayatımızda birçok şey değişecek.

İşte madde madde pazartesiden itibaren açılacak yerler:

SÜRÜCÜ KURSLARI YENİDEN FAALİYETE GEÇİYOR

MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.

SEYAHAT KISITLAMASI KALKIYOR

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" açıklaması yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.

İÇ HAT UÇUŞLARI BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran itibarıyla hava yolunda iç hat uçuşlarının başlayacağını açıkladı.

UÇAK İÇİNE KABİN BAGAJI KABUL EDİLMEYECEK

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi ISG, iç hat uçuşlarında uçak içerisine kabin bagajı kabul edilmeyeceğini duyurdu.

MARMARAY VE BAŞKENTRAY SEFERLERE BAŞLIYOR

Marmaray 06.00-22.00 saatleri arasında günde 285 sefer yapacak. Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8'er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla trenler işletilecek. Başkentray da 1 Haziran'dan itibaren, 113 seferle ve 15 dakika aralıklarla hizmet verecek. Sağlık çalışanları, Marmaray ve Başkentray'dan 3 ay daha ücretsiz yararlanacak.

GEMİLERDE YOLCU TAŞIMACILIĞI BAŞLIYOR

Turistik amaçlı gemiler ve gezinti gemilerinin de içinde bulunduğu tüm gemilerde yolcu taşımacılığı başlayacak.

KAMU PERSONELİ İŞE DÖNÜYOR

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar.

RESTORAN VE ÇAY BAHÇELERİ AÇILIYOR

1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

EĞLENCE MEKANLARI KAPSAM DIŞINDA

Eğlence mekanları ile nargile satışı kapsam dışında olacak. Plajlar, milli parklar ve bahçeler, müzeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

SPOR SALONLARI AÇILIYOR

Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor salonları, spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecek. Spor salonlarındaki buhar banyosu ve sauna bölümleri kapalı kalacak.

HAYVAN SATIŞ YERLERİ DE AÇILACAK

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.

ECZANELER NORMALE DÖNÜYOR

İstanbul Eczacı Odası, normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatlerinin hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacağını açıkladı.

KREŞLER VE HALI SAHALAR AÇILIYOR

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da 1 Haziran'da açılacak. Halı sahalar, tenis kortları da pazartesiden itibaren faaliyete geçiyor.

KÜTÜPHANELER DE AÇIK OLACAK

Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

AÇIK HAVA KONSERLERİNE DEVAM

Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserler saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek.

DİNLENME TESİSLERİ HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.

DENİZ TURİZMİ KISITLAMASI KALKIYOR

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.

YARGISAL FAALİYET BAŞLIYOR

HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak. HSK, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi.

KAPALI GÖRÜŞ BAŞLIYOR

Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde kapalı görüşlerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.

0-18 YAŞA İKİ GÜN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa iniyor ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA DEVAM

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.

Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da açılacak yerler

Güncel Manşet

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