Nöbetten çıkan doktor, eve dönüş yolunda kazada yaralandı

Antalya Finike Devlet Hastanesi Acil Servis hekimi Dr.Oğuzhan Günebakan, nöbetten çıkıp evine gitmek isterken geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Olay, 13 Eylül Pazartesi günü meydana geldi. Nöbetini teslim edip eve gitmek için yola çıkan Dr. Oğuzhan Günebakan, Kemer yakınlarda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek istinat duvarına çarptı. Geçirdiği kazanın ardından Kemer Devlet Hastanesine kaldırılan Dr. Oğuzhan Günebakan'ı, Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Yücel Kurt, İlçe Sağlık Müdürü Serkan Yiğit ve çalışma arkadaşları yalnız bırakmadı. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir süre gözlem altında tutulan Dr.Oğuzhan Günebakan, tedavisinin ardından taburcu edildi. - ANTALYA