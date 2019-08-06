Nobel ödüllü ünlü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti

06.08.2019 17:14

Beloved üçlemesiyle önemli başarılara imza atan Amerikalı Nobel ödüllü ünlü yazar Toni Morrison pazartesi günü hayatını kaybetti.

Morrison "Afro-Amerikan" edebiyatının tanınması ve gelişmesinde önemli rol oynamıştı. Sevgili (Beloved) adlı romanıyla 1988 yılında Pulitzer Ödülü'nü kazanan Morrison, 1993 yılında ise Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı.

Sevilen, En Mavi Göz ve Süleyman'ın Şarkısı gibi romanların yazarı, Morrison, eserlerinde çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılık ve bu ırkçılığın yıkıcı sonuçlarını konu edinmiştir.