: Nobel Ödüllü Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifa etti

15.12.2019 08:19 | Son Güncelleme: 15.12.2019 08:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Aralık günü yaptığı açıklamada İstanbul Şehir Üniversitesi'ni kastederek, "Bunlar Halk Bankası'nı dolandırmaya çalıştı" demişti. Erdoğan'ın sözleri üzerine gündeme gelen Şehir Üniversite tartışma konusu olmuştu. Üniversitenin Mütevelli Heyeti üyesi olan 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar, istifa etme kararı aldı.

"NEREDE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORUM"

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Aziz Sancar'ın mal varlığına haciz konan Şehir Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa ettiğini bugünkü köşesinden duyurdu.

Yılmaz, avukatı yoluyla istifa eden Sancar'ın "Şehir Üniversitesi'nin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun isteğiyle mütevelli heyetine katılmayı 2016'da kabul ettim" açıklamasını yaptığını dile getirdi.

"SORUNLAR ÇIKINCA..."

Yılmaz köşesinde şu ifadeleri kullandı:

Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifasını 'Son yılda sorunlar çıkınca istifa ettim, hem yazılı olarak ve hem de avukatım vasıtasıyla…' cümlesi ile açıklıyor.

Son yıldan hangi yılı kastettiği anlaşılmıyor...

2019 yılı itibarıyla Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılması; 2015-2016 itibarıyla üniversitenin ekonomik ve idari yapısında yaşanan krizler, kritik eşiklerdi. Ya da etkili biri Sancar'ı arayıp 'Hocam ne işin var orada. Çarşı karıştı, ayrıl' telkininde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın, Şehir Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Kartal'daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay'ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koymuştu.

DAVUTOĞLU NE DEDİ?

Davutoğlu, Erdoğan'ın kendisi ile ilgili "Bunlar Halkbank'ı dolandırdılar" sözlerine yanıt olarak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere yaşayan tüm eski cumhurbaşkanları, başbakanlar, kamu bankalarının bağlı olduğu bakanlar ile ailelerinin mal varlıklarının araştırılmasını önermiş ve "Ben şahsım adına artık üyesi olmadığım yüce TBMM'ye hesap vermekten bir an bile imtina etmem" demişti.

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