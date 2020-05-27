Noam Chomsky: Beyaz Saray bir sosyopat megalomanın elinde
ABD'lı dilbilimci ve filozof Noam Chomsky, ABD'nin koronavirüs pandemisine hazırlıksız olduğunu ve "tutarlı liderlik" eksikliğinden muzdarip olduğunu söyledi.
27.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:47
ABD'lı dilbilimci ve filozof Noam Chomsky, ABD'nin koronavirüs pandemisine hazırlıksız olduğunu ve "tutarlı liderlik" eksikliğinden muzdarip olduğunu söyledi. AFP'ye konuşan Chomsky, Trump'ı "sosyopat megaloman" olarak tanımladı.
Kaynak: DailyMotion.com