Noam Chomsky: Beyaz Saray bir sosyopat megalomanın elinde
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Noam Chomsky: Beyaz Saray bir sosyopat megalomanın elinde

ABD'lı dilbilimci ve filozof Noam Chomsky, ABD'nin koronavirüs pandemisine hazırlıksız olduğunu ve "tutarlı liderlik" eksikliğinden muzdarip olduğunu söyledi.

27.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:47

ABD'lı dilbilimci ve filozof Noam Chomsky, ABD'nin koronavirüs pandemisine hazırlıksız olduğunu ve "tutarlı liderlik" eksikliğinden muzdarip olduğunu söyledi. AFP'ye konuşan Chomsky, Trump'ı "sosyopat megaloman" olarak tanımladı.

Noam Chomsky: Beyaz Saray bir sosyopat megalomanın elinde

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