Noam Chomsky: Beyaz Saray bir sosyopat megalomanın elinde ABD'lı dilbilimci ve filozof Noam Chomsky, ABD'nin koronavirüs pandemisine hazırlıksız olduğunu ve "tutarlı liderlik" eksikliğinden muzdarip olduğunu söyledi.

ABD'lı dilbilimci ve filozof Noam Chomsky, ABD'nin koronavirüs pandemisine hazırlıksız olduğunu ve "tutarlı liderlik" eksikliğinden muzdarip olduğunu söyledi. AFP'ye konuşan Chomsky, Trump'ı "sosyopat megaloman" olarak tanımladı. Kaynak: DailyMotion.com