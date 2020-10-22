Nitelikli İstihdam Merkezi Projesinde imzalar atıldı

Hendek'te 2 milyon 300 bin liralık kalkınma ajansı destekli Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi için imza töreni düzenlendi.

Hendek'te 2 milyon 300 bin liralık kalkınma ajansı destekli Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi için imza töreni düzenlendi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Kadınlara yönelik bu güzel proje ilçemize hayırlı olsun" derken Başkan Turgut Babaoğlu ise, "Önemli bir yatırımı Hendek'e kazandırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hendek merkezinde yapılacak tamamı kalkınma ajansı destekli Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi projesi için imzalar atıldı. Hendek Gençlik Merkezinde düzenlenen imza törenine Vali Çetin Oktay Kaldırım, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MARKA Genel Sekreteri Dr.Mustafa Çöpoğlu, İş-Kur Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devredildikten sonra Türkiye'nin en fonksiyonel Gençlik Merkezi hüviyetine kavuşarak önemli bir kimlik kazanan Hendek Gençlik Merkezini gezen Vali Kaldırım, Başkan Babaoğlu ile masa tenisi oynadı. Gençlerin etkinliklerine ortak olan Kaldırım ve protokol üyeleri Gençlik Merkezinde düzenlenen aktiviteler hakkında bilgiler aldı. Gezilerin ardından psikolojik danışmanlık ve istihdam eğitimlerinin düzenleneceği Hendek Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezinin işbirliği imzaları atıldı.

Kadın istihdamı ve nitelik

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Başkan Turgut Babaoğlu ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Çöpoğlu tarafından atılan imzaların ardından, 2 milyon 300 bin liralık projenin tamamı MARKA tarafından karşılanacak. Kalkınma ajansı destekli proje Sakarya Valiliği ve Hendek Belediyesinin işbirliğinde tamamlanarak 2021 yılında hizmete açılacak.

Hendek önemli bir yatırımı aldı

İmza töreni sonrasında konuşan Başkan Babaoğlu, "Sakarya Valimiz ile birlikte gençliğin merkezi haline gelen Hendek Gençlik Merkezinde değerlendirmelerde bulunduk. Ardından çok önem verdiğimiz Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezinin iş birliği imza protokolünü gerçekleştirdik. Hendek'imize istihdam alanında büyük katkı sağlayacak yatırımın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 2,3 milyon liralık önemli bir yatırımı Hendek'imize kazandırıyoruz. Sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi

İlçemize hayırlı olsun

Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi projesinin önemine değinerek Atılan imzaların hayırlı olmasını dileyen Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, "Kalkınma Ajansımızın desteklediği, Hendek Belediyemiz ile birlikte kadınlara dönük yürütecek olduğumuz "Hendek Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi" projesi sözleşmesini imzaladık. Bu güzel proje ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Projenin detayları

Başpınar Mahallesi Şehit Gökhan Yaşartürk Caddesindeki 2 bin 563 metrekarelik arazideki hayata geçirilecek proje kapsamında; Kitap kafe açılacak. Aşçılık, pastacılık meslekleri ile Çikolata Üretimi konusunda eğitimler verilecek. Proje kapsamında ayrıca bir de tekstil atölyesi kurulacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı