2,5 Ay Önce Nişanlanan Genç Kız, Ahırda Kendini İple Astı!

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, 2,5 ay önce nişanlanan ve evlilik hazırlığı yapan 18 yaşındaki Şerife İ., ahırda kendini tavana iple asarak, yaşamına son verdi.

TAVANA ASILI HALDE BULUNDU

Kırsal Karacaören Mahallesi Karacaağaç Mevkii'nde ailesiyle yaşayan Şerife İ., bu sabah evden çıktı. Kızlarının olmadığını fark eden aile, önce evi ardından da çevreyi kontrol etti. Ahıra girdiklerinde ise Şerife İ.'yi tavana asılı halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Şerife İ.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Genç kızın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2,5 AY ÖNCE NİŞANLANDI

Huriye ve Ebubekir İ. çifti, kızlarının ölümüyle yıkılırken Şerife İ.'nin 2.5 ay önce Ünsal S. ile nişanlandığı, yaz aylarında yapılacak düğün için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Jandarma, genç kızın intihar nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA