Nişanda 39 kişiye virüs bulaşan mahallede, salgın kontrol altına alındı Nişanda 39 kişiye virüs bulaşan mahallede, salgın kontrol altına alındı (2)17 FİLYASYON EKİBİ TARAMA YAPIYORNişan sonrası 39 pozitif koronavirüs vakasının görüldüğü Afşin'in Hüyüklü Mahallesi'nde filyasyon ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Nişanda 39 kişiye virüs bulaşan mahallede, salgın kontrol altına alındı (2)

17 FİLYASYON EKİBİ TARAMA YAPIYOR

Nişan sonrası 39 pozitif koronavirüs vakasının görüldüğü Afşin'in Hüyüklü Mahallesi'nde filyasyon ekiplerinin çalışması devam ediyor. 17 ayrı ekip, testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişileri tespit edip tek tek evlerinde ziyaret ediyor. Ekipler daha sonra bu kişilerden numune alıp test için laboratuvara gönderiyor.

Kaynak: DHA