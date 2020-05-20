Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
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Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi

Survivor yarışmacılarından Nisa, geçtiğimiz günlerde DJ kabininde şarkı söyleyebileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can'ı mutlu etmek için adadaki boyalarla DJ setup masası çizdi.

20.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:57

Survivor'un pazartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar lüks makinede yemek yeyip kurulan DJ setinde eğlenmek için kıyasıya mücadele etti. Oyunun kazananı ise 10'a 9'luk skorla Ünlüler takımı oldu. Uzun süre DJ'lik yapan Gönüllüler takımından Cemal Can ise ödülü kaybetmeleriyle yıkılınca en anlamlı destek en yakın arkadaşı Nisa'dan geldi.

CEMAL İÇİN DJ SETİ ÇİZDİ

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Nisa'nın Cemal Can için hazırladığı sürpriz izleyenlerden tam not aldı. Nisa, DJ seti kurulan ödülü kaybettiği için gözyaşlarına hakim olamayan Cemal için görev ödülünde verilen boyaları kullanarak DJ setup masası çizdi. Nisa'nın yakın arkadaşı için yaptığı bu sürpriz ise izleyenlerden tam not aldı.

Nisa, DJ seti kurulan ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi

Bölümün yayınlanmasıyla binlerce kişi sosyal medya hesaplarından Nisa'nın resmini paylaşarak "Arkadaşlık bu" yorumunu yaptı.

Nisa, ödül kaybettiği için üzülen Cemal'e hazırladığı hediyeyle mest etti
Nisa, DJ seti kurulan ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi

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